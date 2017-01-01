الرياشي: نتمنّى على الاعلام المحافظة على خصوصية المنازل بالتعبير عن أحزانها

لفت وزير الاعلام ملحم الرياشي الى ان اداء الاعلام اللبناني أداء جيد وهو حاول ان ينقل الصورة على ما تحمله من احزان حتى تدخل الى كل منزل.

وقال الرياشي في حديث عبر الـmtv: “نتمنى على الاعلام ان يحافظ على خصوصية المنازل اللبنانية بالتعبير عن أحزانها”، مشيراً الى انه لم يُصدر أي مذكرة وطلب من الجسم الإعلامي التعاطي مع هذه الفاجعة مع مراعاة خصوصية كل عائلة شهيد أو مصاب.

وتابع: “دائما هناك انتقادات للدولة ولادائها، ولكن الظروف والاحداث تفرض نمطاً آخر بالتعاطي، وكل التعاطي لا يعوض ما ذهب”، مضيفاً ان “تحرك الدولة كان جيدا على الرغم من بعض التأخر ولكن بالإيجابية تتحسن الأمور والانتقاد ضروري ويساهم بالإضاءة على الأخطاء من أجل تحسينها”.