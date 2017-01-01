نديم الجميّل مديناً إعتداء إسطنبول: نأمل ان تتحول الـ2017 سنة سلام ومحبة

أكد النائب نديم الجميّل إننا فوجئنا في مطلع هذه السنة بخبر أدمى قلوبنا، وهو الاعتداء الارهابي الذي حصل في اسطنبول والذي أدى الى سقوط قتلى وجرحى من بينهم عدد من اللبنانيين.

واضاف في تصريح: “عزاؤنا وصلواتنا للقتلى الذين سقطوا وتمنياتنا القلبية خاصة للجرحى اللبنانيين بالشفاء العاجل، عسى أن تتوقّف المآسي والأعمال الارهابية التي أنهكت لبنان والمنطقة، وأن تتحول سنة 2017 سنة سلام ومحبة وتفاهم وحوار بين الشعوب والأديان”.

وختم: “بالمناسبة لا بد من تمنياتي الى جميع اللبنانيين، أن تكون السنة الجديدة سنة إعادة بناء الدولة وإيجاد الحلول لأزماتنا الداخلية، وان ينعم اللبنانيون جميعاً بالسلام الحقيقي والإزدهار والعيش الكريم”.