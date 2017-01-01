بو عاصي بعد زيارته عائلة ورديني: مأساة اسطنبول نتيجة ثقافة الموت والدمار

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بعد زيارته عائلة الشهيد الياس ورديني في الاشرفية، مقدماً التعازي باسمه وباسم رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، ان “ما حصل اليوم في اسطنبول مأساة كبيرة وكارثة، للضحايا أولا الذين غادروا الحياة بعز شبابهم، ولأهاليهم الذين نتوجه اليهم بأحر التعازي”، مؤكدا “اننا على المستوى الوطني والإنساني يجب أن ندعمهم ونكون الى جانبهم ونتضامن معهم، كما يجب أن نكون الى جانب القوى الأمنية كافة في مواجهة الإرهاب والتصدي له”.

وشدد على أن “ما حصل اليوم هو نتيجة ثقافة الموت والدمار، هذه الثقافة التي لا تشبهنا ولا تشبه مجتمعنا بشيء”.

وختم بو عاصي موجها تعازي حزب “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع الى أهالي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.