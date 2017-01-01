ريتا كانت “عتلانة هم”… ووالدها: “ما كان بدي ياها تروح”

رغم إصرار والدها على بقائها في لبنان وعدم السفر الى تركيا للاحتفال بليلة رأس السنة، أبت ريتا البقاء معه وذهبت لتحتفل… مع والدتها التي سبقتها منذ أشهر الى السماء.

ريتا كانت “قلقة” بحسب رسالة لها عبر الـWhatsApp و”عتلانة هم”، لكنها كانت قد حجزت لرحلتها ودفعت مبلغ المال المتوجب عليها.

وقبل ان تسافر قالت ريتا لشقيقتها: “انشاء الله منتسلى… وأكتر شيء ممكن يصير إنو موت بانفجار وإلحق أمي”.

وكان والد ريتا الشامي قال عبر الـmtv: “ما كان بدي ياها تروح ع اسطنبول، ريتا هيي روحي شقفة مني، اتصلت فيا اليوم وما ردّت علي”…

وكانت قد نشرت عبر صفحتها على “فيسبوك” في 18 كانون الاول هذه التساؤلات عن عيد الميلاد في السماء.

ويشار الى ان ريتا الشامي توجهت الى تركيا برفقة أصدقائها، من بينهم بشرى الدويهي ابنة النائب اسطفان الدويهي، وهي من ضمن جرحى الهجوم الارهابي.