الحريري: لإتخاذ كل الاجراءات التي تكفل سلامة الجرحى اللبنانيين في إعتداء إسطنبول

تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تفاصيل الهجوم الارهابي، الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية، وأدى الى وقوع ضحايا بينهم عدد من المواطنين اللبنانين.

وقال الرئيس الحريري في تصريح له تعقيباً على الحادث: “إنني على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك للوقوف عَلى تفاصيل الجريمة وأوضاع اللبنانيين الذين كانوا في المكان الذي استهدفه الهجوم”.

واشار الى ان هناك توجيهات مباشرة للجهات المختصة باتخاذ كل الاجراءات التي تكفل سلامة الجرحى وأعادتهم سالمين.

وتابع: “نحن امام حلقة جديدة من حلقات الارهاب التي تجتاح الدول والمجتمعات، ولا بد من تضافر كل الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها من جذورها”.

وختم الحريري: “ان الحكومة اللبنانية تجدد في هذا اليوم تضامنها مع الشعب التركي وقيادته، وتعبّر عن تعاطفها الشديد مع أهالي الضحايا من كل الجنسيات، لا سيما مع أهلنا الذين اصابهم الهجوم الارهابي، والذين يترقبون عودة ابنائهم سالمين باْذن الله”.