الحريري عزّى أهالي ضحايا الهجوم الارهابي في اسطنبول: سنحارب الإرهاب

عزّى رئيس الحكومة سعد الحريري أهالي ضحايا الهجوم الارهابي في اسطنبول وتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

ولفت الحريري في حديث ضمن برنامج “بموضوعية” عبر الـmtv: الى انه “من واجبنا كدولة ان نتأكد مما يحصل قبل نشر المعلومات ولا يمكننا التصرف بهذا الموضوع إلا بشكل مسؤول لذلك تطلب الأمر بعض الوقت”.

ووجّه رسالة للبنانيين قال فيها: “علينا ان ننتبه في داخل لبنان وخارجه ولكن يجب ألا نخاف، ولا يجب لاحد ان يغير طريقة حياتنا، والإرهاب رسالته الاساسية هي التخويف والإرهاب لا دخل له بالإسلام”.

وأشار الى ان “الارهاب الذي يصيب المنطقة وخصوصا تركيا هو فعليا يوجه رسالة للعمل الذي تقوم به تركيا بمحاولة وقف النزيف في سوريا”.

وأكد “اننا سنحارب الإرهاب بكل ما لدينا لذلك علينا دعم القوى الامنية والجيش لان هذا الإرهاب يحاول الدخول الى بلدنا لتعكير الأمن”، مضيفاً ” لدينا خوف من ان يضرب الارهاب لبنان، ولكن الجيش وقوى الامن والمخابرات يقومون بأعمال استباقية، والجميع بتأهب كامل في البلد”.