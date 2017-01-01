جرحى ومفقودون في إعتداء إسطنبول… ميرنا وارديني لموقع “القوات”: أخي كان في “la rena” ولا خبر عنه

لم يسلم اللبنانيون حتى من إعتداءات ليلة رأس السنة في اسطنبول وكأن القدر السيء يلاحقهم اينما ذهبوا، فقد علم موقع “القوات اللبنانية” ان اللبناني الياس وارديني من بين المفقودين في الهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في إسطنبول، والذي قضى نتيجته عدد من القتلى والجرحى.

ميرنا وارديني، شقيقة المفقود اكدت لموقع “القوات” ان الياس ذهب ليقضي عيد رأس السنة مع اصدقائه في تركيا، قائلة: “علمنا انه انطلق ليسهر في “la rena” وعند الساعة الـ2 ليلاً فقدنا الإتصال به تماماً”.

واضافت: “تواصلت معنا صديقته الموجودة في المستشفى، واكدت انه عند الاعتداء قسم من الموجودين اختبأوا تحت الطاولة وقسم عاد الى الفندق وهو الوحيد الذي لا خبر عنه حتى الساعة”.

وناشدت وزارة الخارجية والمغتربين التدخل، لافتة الى انها إتصلت على رقم الطوارئ لكنها لم تلق جواباً.

وعلم موقع “القوات” ان هناك عدداً من الجرحى من اللبنانيين في الإعتداء.