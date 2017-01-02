رحلة من عام 2017 إلى عام 2016 !

واقعة طريفة سجلتها رحلة طيران، حيث أقلعت طائرة صينية في عام 2017 لتصل إلى وجهتها، لكن في العام 2016!

إذ أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية المتحدة “رحلة رقم 890” من مطار شنغهاي في الصين في الساعة 12:10 من منتصف ليل الأحد، أي بعد 10 دقائق من حلول العام الجديد 2017 في شنغهاي، ووصلت إلى وجهتها في مطار سان فرانسيسكو بأميركا في تمام الساعة 6:45 مساء يوم الـ 31 من ديسمبر في عام 2016، أي أن الطائرة التي أقلعت في عام 2017 وصلت إلى وجهتها في عام 2016 بسبب فارق التوقيت بين المدينتين.

الجدير بالذكر، أن بعض الأثرياء يحرصون كل عام على حضور احتفالات رأس السنة مرتين في يوم واحد، مستغلين فارق التوقيت بين شرق آسيا وأقصى غرب أميركا.