مقتل نحو 50 مسلحا على يد الجيش الأفغاني خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 49 مسلحا على الأقل قتلوا على يد الجيش الأفغاني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في البيان أن أحد القادة الميدانيين لحركة “طالبان” المتشددة قتل أثناء العمليات التي خاضها الجنود الأفغان ، بدعم من الطيران الحربي والمدفعية في ولاية فراه غرب أفغانستان ، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 20 مسلحا وإلقاء القبض على 10 آخرين.

وشهد الوضع الأمني في أفغانستان تدهورا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وسط تصاعد وتيرة هجمات “طالبان” على مدن كبرى، بعد نجاح الحركة في بسط سيطرتها على مساحات واسعة في أرياف البلاد، إلى جانب تنامي حضور تنظيم “داعش” الإرهابي.