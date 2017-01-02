بالصور-رئيس بلدية عرمون: المصالحة دخلت كل بيت بسبب شموخ العماد وحكمة الحكيم

احتفلت بلدية عرمون برئاسة صخر عازار بوضع حجر الأساس للبيت البلدي في عرمون فتوح كسروان برعاية وحضور ‏المطران انطوان نبيل العنداري.‏

بدأ الإحتفال بوضع الحجر تبعه حفل عشاء أقامه الرئيس عازار في كازينو آصاف – القطين في حضور النائب أنطوان زهرا ‏ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع، السيد روجيه عازار ممثلا رئيس التيار الوطني ‏الحر وزير الخارجية جبران باسيل، السيد شاكر سلامة ممثلا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل النائب د. ‏فريد الياس الخازن، الوزيرين السابقين فريد هيكل الخازن وزياد بارود، القائمقام جوزف منصور، رئيس بلدية جونية ‏واتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش، العميد شامل روكز، السيد شوقي الدكاش ، منسق التيار الوطني الحر قضاء ‏كسروان الفتوح المحامي جيلبير سلامة ممثلين عن القادة الأمنيين ، ضباط ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات المنطقة‎.‎

وشكر رئيس بلدية عرمون صخر عازار كل من ساهم بوضع حجر الأساس للبيت البلدي، لافتا الى التسهيلات ‏التي قدمتها المطرانية بشخص المطران العنداري بعد تأمين الأرض من مطرانية جونية المارونية وتأجيرها بمبلغ رمزي.‏

واشار عازار إلى أن المسيرة بدأت بمد شبكة مياه وسيستكمل المشروع من خلال حفر بئر ارتوازي لتصل المياه ‏إلى كل منزل معلنا ان البلدية ستعمل لوضع مخطط علمي حديث لعملية الصرف الصحي، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد ‏بلديات كسروان الفتوح وبدعم خاص من الرئيس الشيخ جوان حبيش.

‎‎ وأضاف:” اننا نحمد الله، وبعد ان توحدت قوتنا المسيحية فأثمرت رئيسا للبلاد وحكومة ووزراء وأكثر من هذا بات الشارع ‏المسيحي مرتاحا ومطمئنا لأت المصالحة دخلت كل بيت وهذا لم يكن ليحصل لولا شموخ العماد وحكمة الحكيم”.

من جهته، قال رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح جوان حبيش إن الله أعطى على يد سيادة المطران انطوان نبيل العنداري ‏الذي يعي تماما دور الكنيسة والأوقاف في المجتمع والمجلس البلدي سعى وعلى رأسه الاستاذ صخر عازار ليكون هذا ‏المشروع باحة التقاء لعرمون والجوار وبهمة أبنائها‎.‎

وأضاف: “في الأمس، افتتحنا البيت البلدي في فاريا وقبله وضعنا حجر اساس المرفأ السياحي في جونية وغيرها من المشاريع. ‏في هذا الزمن بدأت ملامج اللامركزية الادارية تظهر وعلينا كبلديات أن نكون حاضرين وانا على ثقة ان مجلس اتحادنا ‏جاهز لأن هنالك 54 صخر عازار لديهم العزم والنية لجعل قراهم ومدنهم الأفضل‎”.

وأكد حبيش أنه والاتحاد سيساعد في البناء، متمنيا أعيادا مجيدة لجميع أهل المنطقة ولبنان‎.‎