ناقلاً تعازي جعجع لعائلتي الشامي ومسلم وورديني… بو عاصي: لتسهيل عملية وصول الجثامين والجرحى الى لبنان

قدم وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي التعازي إلى عائلة الشابة ريتا الشامي في منزلها في السبتية، ناقلاً تعازي حزب “القوات اللبنانية” ورئيسها الدكتور سمير جعجع، معرباً عن تضامنهم مع العائلة بعد هذا العمل الإرهابي.

وتوجه بو عاصي ايضاً الى كنيسة مار جرجس – اللويزة بعبدا لتقديم التعازي باسم “القوات” وجعجع لعائلة هيكل مسلم، مؤكداً مساندته و”القوات” للعائلة.

وطلب من الرب الراحة الدائمة لجميع من سقط في هذا الإعتداء المجرم والشفاء العاجل للجرحى، متمنياً ان تسهل عملية وصول الجثامين والجرحى الى لبنان.

وكان بو عاصي قد قدم التعازي الأحد لعائلة الشاب الياس ورديني في منزل ذويه في الاشرفية.