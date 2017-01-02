في شتورا… وفاة عريس اختناقاً ونقل عروسه الى المستشفى

توفي السوري أحمد صالح (21 سنة) ليلاً فيما أصيبت زوجته ديالا الصحن (17 سنة) نتيجة تنشقهما ثاني أوكسيد الكاربون بعد تسربه من مدفئة الغاز داخل غرفتهما في شتورا حيث يعمل الزوج كناطور.

وعلى الاثر تم نقل ديالا الى مستشفى شتورا للمعالجة.

وفي تفاصيل الحادثة، وصلت ديالا يوم الأحد من بلدتها الحسكة السورية مع والديها لتحتفل بزفافها مع أحمد في بلدة بر الياس، وبعد انتهاء احتفالات الزفاف توجه الزوجان الى الغرفة. وعند الساعة الأولى من منتصف ليل الأحد، قصد أهلهما المنزل للاطمئنان عليهما وشعروا برائحة غاز قوية منبعثة من الداخل، فخلعوا الباب ليجدوا أحمد وديالا في حال اختناق.