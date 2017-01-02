ترامب سيلغي قرارات لأوباما فور تسلمه السلطة

أعلن المتحدث بإسم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ، أن الاخير ينوي القيام بـ”أمور مهمة عدة” فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض، بينها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال شون سبايسر في تصريح لشبكة “آي بي سي”، إن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية “لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي فرملت النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل”. وأضاف: “لن يكون أمرا واحدا بل أمورا عدة مهمة”.

وأكد المتحدث بإسم الرئيس المنتخب أن ترامب لن يتوقف عن استخدام موقع “تويتر” للتواصل مع الأميركيين بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال في هذا الصدد: “مع كل الاحترام الذي أكنه لكم، أعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية مستاءة لكون أكثر من 45 مليون أميركي يتبعونه على مواقع التواصل الإجتماعي، ولأنه قادر على إجراء حوار مباشر مع الأميركيين”.

وختم قائلا: “عندما ينشر ترامب تغريدة على “تويتر”، فإنه يحصل على النتائج”.