مقتل القيادي في “فتح الشام” أبو عمر التركستاني بغارة للتحالف

أكدت مصادر ميدانية مقتل القيادي البارز في تنظيم جبهة “فتح الشام” أبو عمر التركستاني بإستهداف سيارته بغارة جوية يرجح أنها أميركية على طريق إدلب باب الهوى – حزانو، ومقتل 4 أشخاص كانوا بداخلها من بينهم القيادي- كما أكدت المصادر لـ”سكاي نيوز عربية”.

ويعد التركساني أحد أبرز المرشحين لتولي ما يسمى رئيس مجلس شورى المسلحين في الاندماج المرتقب بين المجموعات المسلحة شمال سوريا .

واستهدفت غارات مشابهة سيارة أخرى على دوار سرمدا بالقرب من المنطقة الأولى، أدت لإشتعال السيارة وسط أنباء عن وجود ضحايا لم تعرف هوياتهم.

واستهدف طيران التحالف الدولي عدة قيادات تابعة لجبهة “فتح الشام” بريف إدلب في وقت سابق، قتل على إثرها عدد من القياديين أبرزهم أبو الأفغان المصري وأبو الفرج المصري .

وقبل نحو ثلاثة أشهر، أعلن عن مقتل قياديين بارزين في جبهة “فتح الشام”، إثر استهداف اجتماع لقادة الصف الأول في الجبهة، بغارة لطيران التحالف الدولي شمال سوريا خلال الليل.

وأعلنت جبهة “فتح الشام” حينها مقتل “أبو هاجر الحمصي” أو ما يعرف سابقا بـ” أبو عمر سراقب ” القائد العام لجيش الفتح إثر غارة جوية على ريف حلب شمال سوريا .

وكانت واشنطن وموسكو تحاولان فرض استهداف “جبهة النصرة”، لكن الجبهة غيرت اسمها إلى جبهة “فتح الشام” وفكّت ارتباطها بتنظيم “القاعدة”، ما أربك حسابات الطرفين.