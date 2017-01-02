اصلاح اعطال الكهرباء جراء الرصاص العشوائي في مناطق بقاعية

توزعت الفرق الفنية التابعة لشركة كهرباء زحلة، بناء على توجيهات مديرها العام اسعد نكد على طول 17 قرية وبلدة التي تقع ضمن امتياز شركة كهرباء زحلة، وعمل فنيوها على اصلاح كل الاعطال التي طرأت على شبكة الكهرباء من جراء اطلاق الرصاص العشوائي.

وسجلت الفرق الفنية اصابة عدة خطوط جر في اكثر من منطقة بقاعية الا ان العتمة لم تدم سوى فترة قصيرة ومعدودة من جراء جهوزية الفرق الفنية التي كانت على اهبة الاستعداد ومعالجة كل شكاوي المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن حال موظفي شركة كهرباء زحلة كانت كحال العشرات من سيارات الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني الى جانب الاجهزة الامنية الذين سهروا جميعا على الطرق لتوفير الراحة والامن لاهالي المنطقة.