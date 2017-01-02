حبيب جورج مايكل اللبناني يصدم الجمهور: “انتحر”!

أثار فادي فواز صديق النجم العالمي الراحل جورج مايكل زوبعة في الأوساط الجماهيرية والإعلامية العالمية وذلك بعد نشره مجموعة من التغريدات عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر يعلن فيها أن مايكل إنتحر ليلة عيد الميلاد ولم يمت بأزمة قلبية وذلك بعد عدّة محاولات فاشلة لوضع حدّ لحياته مشيراً أن أكثر ما كان يتمناه في الفترة الأخيرة هو الموت.

وقد أشار موقع Mirror العالمي أن هذه التغريدات تمّ حذفها بعد نشرها بفترة قصيرة وأغلق على إثرها الحساب مرجحاً أن تكون صفحة فادي فواز قد تعرضت للقرصنة حيث كان الحساب نفسه الذي أعلن عبره خبر وفاة صديقه الأسبوع الماضي.

وأضاف الموقع الموقع أن الشرطة تتابع التحقيقات في حادثة الوفاة على أن تعلن السبب الحقيقي وراء رحيل جورج مايكل بمجرد التوصل إليه سواء كان انتحاراً أو إصابته بأزمة قلبية حسبما تم الإعلان سابقاً.