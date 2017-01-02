هولاند إلى بغداد

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس فرنسوا هولاند وصل إلى بغداد، وذلك بهدف إظهار الدعم للجيش العراقي في معركته ضد “داعش” وزيارة القوات الفرنسية العاملة بالعراق.

وذكرت الرئاسة الفرنسية عبر “تويتر”، أن هدف زياة هولاند هو توجيه التحية للقوات العراقية التي تقاتل في الموصل ضد “داعش”، وكذلك زيارة القوات الفرنسية المتمركزة بالعراق.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن هولاند سيشيد في زيارته بالتقدم الكبير الحاصل منذ زياته الأخيرة إلى بغداد في 12 أيلول 2014.

ويصل هولاند بغداد لزيارة قواته بالعراق وإظهار الدعم للجيش العراقي.