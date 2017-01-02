حسين يوسف: الوسيط الجديد جدي وقد يكون فاعلا أكثر من سابقيه

أكد حسين يوسف ٬ والد العسكري المخطوف لدى “داعش” محمد يوسف ، أن الوساطة التي يقودها الوسيط الجديد “تبدو جدية تماما وقد تكون فاعلة أكثر من الوساطات السابقة”٬ لافتا إلى أن هذا الوسيط “تسلم الملف منذ نحو شهر ولكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة الإتصالات والتحركات التي قام بها”.

وأ ّكد يوسف في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، “وجود إتصالات ولقاءات مستمرة بين أهالي العسكريين المختطفين واللواء عباس إبراهيم ، الذي يتكتم على كثير من المعطيات حرصا على إتمام مهمته بنجاح”.

ولفت يوسف إلى أنّه ونظام مغيط ٬ شقيق المعاون أول المختطف لدى “داعش” إبراهيم مغيط ، زارا القصر الجمهوري في بعبدا لتنسيق لقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون .