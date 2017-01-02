7 قتلى في هجوم على مركز للشرطة العراقية بسامراء

قتل 7 من أفراد الأمن العراقي وأصيب آخرون خلال هجوم شنه مسلحون على مركز شرطة المتوكل في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأعلن قائد غرفة عمليات سامراء أن 3 انتحاريين تمكنوا من الدخول إلى مركز الشرطة واستطاع أحدهم أن يفجر نفسه فيما تمكنت قوات الأمن من قتل الاثنين الباقيين.

وقتل مالا يقل عن سبعة أشخاص في هجوم شنه مسلحون يرتدون سترات ناسفة على مركزي شرطة الإمام والمتوكل في مدينة سامراء، كما ذكرت وكالة “رويترز”.

ولاحقا أكد قائد عمليات سامراء أنه تمت السيطرة على الموقف الأمني في المدينة التي خضعت لحظر شامل للتجوال.

وفرض حظر تجوال في بلد وتكريت والدجيل بمحافظة صلاح الدين على خلفية الأحداث حسب ما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.