توزيع شهداء وجرحى اعتداء اسطنبول على المستشفيات

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، تم تأمين أماكن في المستشفيات اللبنانية للمواطنين اللبنانيين الذين استهدفوا في الإعتداء الإرهابي على الملهى الليلي في اسطنبول.

وأوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو الذي شارك في اجتماع خلية الأزمة في مطار رفيق الحريري الدولي أن جثامين الشهداء الثلاثة الياس خليل ورديني، ريتا الياس الشامي، وهيكل حنا مسلم ستنقل إلى مستشفى أوتيل ديو.

أما الجرحى فسيتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة وفقًا للآتي: فرانسوا الأسمر وناصر بشارة في مستشفى الجامعة الأميركية، نضال بشراوي في مستشفى رزق، ميليسا بابالاردو في مستشفى الروم؛ وبالنسبة إلى جهاد عبد الخالق فهو بصحة جيدة ويمكن توجهه إلى منزله، وفي حال تبيّنت حاجته إلى رعاية خاصة، فسوف يؤمّن له العلاج المناسب في المستشفى.