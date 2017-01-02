ضحايا اعتداء اسطنبول في حضن وطنهم الأم… والعلم اللبناني يغمر الشهداء

استقبل لبنان الرسمي والشعبي، أبناءه ضحايا اعتداء اسطنبول الإرهابي الذي حصل ليلة رأس السنة في ملهى “رينا” وتبنّاه “داعش”، وخطف الشابين الياس وارديني وهيكل مسلم والصبية ريتا الشامي، وهم في ريعان العمر، وجَرح 5 آخرين.

طائرة “ايرباص 321” التابعة لطيران “الشرق الأوسط” التي أقلت الضحايا من تركيا إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، حطّت بعيد الثامنة من مساء الإثنين في المطار وكان في استقبالها: رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير البيئة طارق الخطيب، وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، النائب إميل رحمة.

كما شارك في الاستقبال الأبوان جان بول أبو غزاله وكبريال تابت، بتكليف من رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر، بناء على طلب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

صالون الشرف الرئيس في المطار الذي خصص لاستقبال الضحايا غصّ بالشخصيات الرسمية والأهالي الذين حملوا صور أبنائهم، فتمّ فتح صالون آخر امتلأ أيضاً، ما استدعى فتح قاعة ثالثة.

وفور وقوف الطائرة في الموقف رقم 2 قبالة صالون الشرف، خرج الحريري والشخصيات حيث استقبلوا أهالي الشهداء والجرحى عند سلم الطائرة. ثم أخرجت نعوش الشهداء الثلاثة ملفوفة بالعلم اللبناني، ونقلتها 3 سيارات للصليب الأحمر إلى مستشفى أوتيل ديو.

بعد ذلك صعد الحريري وباسيل على متن الطائرة حيث تفقّدا الجرحى الخمسة مطمئنين إلى أوضاعهم، بانتظار نقلهم إلى مستشفيات رزق والروم والجامعة الأميركية، حيث كان قد تم تأمين أماكن لهم بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وسيتلقون العلاج على نفقة وزارة الصحة.

وأوضح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو أن جثامين الشهداء الثلاثة الياس خليل وارديني، ريتا الياس الشامي، وهيكل حنا مسلم ستنقل إلى مستشفى أوتيل ديو. أما الجرحى فسيتوزعون وفقًا للآتي: فرانسوا الأسمر وناصر بشارة في مستشفى الجامعة الأميركية، نضال بشراوي في مستشفى رزق، ميليسا بابالاردو في مستشفى الروم؛ أما الجريح جهاد عبد الخالق فهو بصحة جيدة ويمكن توجهه إلى منزله، وفي حال تبيّنت حاجته إلى رعاية خاصة، فسوف يؤمّن له العلاج المناسب في المستشفى.



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