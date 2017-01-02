شهداء “مجزرة” اسطنبول يصلون اليوم… وحال الجرحى مستقرة

تصل جثث ضحايا اسطنبول إلى بيروت اليوم الإثنين، على متن طائرة “لميدل ايست” التي وضعتها الشركة بإيعاز من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، والتي وصلت إلى اسطنبول في العاشرة والنصف من مساء الأحد 1 كانون الثاني.

وقد توجه الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر والوفد المرافق فور وصولهم الى مطار اسطنبول، مباشرة الى المستشفيات وتفقدوا جرحى اعتداء اسطنبول واستمرت الجولة حتى الخامسة فجرا، واطلعوا على حاجاتهم واوضاعهم الصحية.

وافدنا ان ميليس بالارادو وضعت في مستشفى الحسكه الحكومي، بشرى الدويهي وفرنسوا الاسمر في مستشفى اوكمايداني الحكومي، نضال بشراوي في مستشفى فلورانس ميتنغل الخاصة، ناصر بشارة في مستشفى اسيا الخاصة وغادر المستشفى لاصابته الطفيفة.

وسيتابع اللواء خير والوفد المرافق مع مكتب وزارة الصحة والخارجية التركية اوضاع المصابين الذين يسمح لهم وضعهم الصحي بالانتقال الى لبنان اضافة الى توضيب جثامين الشهداء.

وعلم صباح الإثنين بوجود جريح لبناني سادس يدعى جهاد عبد الخالق واصابته طفيفة، في مستشفى ليف.

وكان توفي ثلاثة لبنانيين في الاعتداء الارهابي هم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلّم، وجرح أربعة هم: فرنسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.

يذكر أن ليلة رأس السنة إقتحم مسلح نادي “رينا” بمدينة اسطنبول، موقعاً 39 قتيلاً على الأقل بينهم 19 أجنبيا و65 جريحا.



بالفيديو: اللحظات الأولى من اعتداء اسطنبول



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