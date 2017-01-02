بسترس: الحرب الأهلية التي دمرت الوطن لا تزال آثارها تعوق ازدهاره

شدد متروبوليت بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران كيرلس بسترس على ان ننبذ النفاق والشهوات الدنيوية، ونحيا على مقتضى التعقل والعدل والتقوى، تلك هي الصفات التي نرجو ان تطبع علاقاتنا بعضنا مع بعض في هذه السنة الجديدة.

ورأى خلال قداس ختانة الرب يسوع المسيح والقديس باسيليوس الكبير، في كاتدرائية مار الياس ساحة النجمة، أن الحرب الاهلية التي دمرت الوطن وشردت الناس ولا تزال آثارها تعوق ازدهار لبنان حدثت بسبب غرق الكثيرين منا في النفاق والشهوات الدنيوية، وتصرفهم بما يناقض التعقل والعدل والتقوى، املا ان نكون قد تعلمنا من أخطائنا.

وتابع: “التعقل يقضي بأن ندرك نتائج كل عمل نريد القيام به: فالذين بدأوا الحرب سنة 1975 واستمروا بها لم يدركوا الى اين ستصل بهم من قتل وتهجير ودمار، والعدل يطلب منا ان نعامل جميع الناس كما نريد ان يعاملونا، تلك هي قاعدة السلوك الذهبية التي أوصانا بها السيد المسيح”، معتبرا انه “ما دام البشر يرفضون الاستنارة بالعقل الالهي، فسيبقون غارقين في ظلمات الجهل ومستنقعات العنف والدمار”.