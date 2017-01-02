9 جرحى في تفجيرين انتحاريين في مقديشو

أصيب تسعة اشخاص على الاقل في تفجيرين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب الاسلامية الصومالية عند مدخل مطار مقديشو الدولي.

وسارعت الحركة المتطرفة المرتبطة بالقاعدة الى تبنّي التفجيرين في بيان بثته اذاعة الاندلس التابعة لها.

ووقع الهجوم الاول عند احد مداخل المطار الذي يضم المقر العام لقوة الاتحاد الافريقي في الصومال اضافة الى مكاتب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية وبعثات دبلوماسية وشركات اجنبية.

وبعيد ذلك، انفجرت شاحنة امام فندق “بيس” المجاور الذي يرتاده اجانب. واسفر الانفجار عن اضرار مادية جسيمة واصابت شظاياه المنازل المجاورة.

وقال الضابط في قوات الامن عبد القادر محمد ان “عدد الجرحى قليل جداً مقارنة بحجم الانفجار”، لافتاً الى “اصابة تسعة اشخاص على الاقل” بينهم حارسا الفندق.