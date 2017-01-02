المشنوق: الأمن ممسوك

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “الأمن ممسوك في لبنان والأجهزة الأمنية تقوم بكل واجباتها، والدليل استتباب الأمن في ليلة رأس السنة”، منوّهاً بأن “كلاً قام بواجبه، من مسؤولين وموظفين ومتطوعين”.

كلام المشنوق جاء قبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي، عقب اجتماع عقده لإدارة خلية الأزمة التي تشكلت اثر اعتداء اسطنبول الإرهابي، اطلع خلاله على الاجراءات المتخذة لاستقبال جثامين الشهداء وجرحى الاعتداء، في حضور: مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فادي فواز، مستشار المشنوق العقيد جون طالوزيان، نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين نديم صوراتي، ومن مديرية المراسم موسى سليم، رئيس المطار المهندس فادي الحسن ونائبه شادي أبو نطون، عن أجهزة أمن المطار: المقدم عبد عيتاني، العميد عزام الحسن، العميد عبد الله ضاهر والرائد جوني بجاني، عن وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو، عن الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة وانطوان الزغبي.

وأكد المشنوق أن كل الترتيبات والاستعدادات أصبحت جاهزة ومؤمنة لاستقبال الجثامين والجرحى، معلناً أن الجثامين ستنقل إلى مستشفى أوتيل ديو، أما الجرحى فسوف يتوزعون على مستشفيي رزق والجامعة الأميركية.