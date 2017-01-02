الراعي دان هجوم اسطنبول: نتمنى الشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لأهالي الضحايا

دان البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الإعتداءات الإرهابية التي تطال دول العالم لا سيما إعتداء الأخير الذي طال اسطنبول ليلة رأس السنة والذي ادى الى سقوط ضحايا وجرحى أبرياء من بينهم لبنانيون، ونوه البطريرك الراعي بالدور الذي قامت بها الدولة اللبنانية بشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، بإرسال طائرة خاصة الى تركيا لمتابعة القضية مع المسؤولين الاتراك والعمل على نقل الجثامين والجرحى الى لبنان.

وتمنى البطريرك الراعي الشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لأهالي الضحايا.