رازي الحاج: لمشاركة لبنان في التحقيق في اعتداء اسطنبول

دعا رئيس حركة “المستقلون” رازي الحاج الحكومة اللبنانية بمطالبة السلطات الرسمية التركية بمشاركة لبنان في التحقيق في الاعتداء الذي وقع في اسطنبول، وادّى الى استشهاد وجرح عدد من اللبنانيين، معتبراً ان من حق الدولة اللبنانية واهالي الشهداء معرفة ملابسات الحادث المفجع، خاصة ان مواجهة الارهاب تتطلب جهداً دولياً مشتركاً خاصة ان القوى الامنية اللبنانية لها باع طويل في كشف خيوط وتفكيك الشبكات الارهابية والكشف المبكر عن اهدافها المستقبلية.

وتقدم الحاج من اهالي الشهداء باحر التعازي القلبية سائلاً الله ان يمنحهم الصبر والسلوان في مصابهم الاليم، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.