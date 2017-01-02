الرئيس الإسرائيلي: لا خيار أمامنا سوى التفكير بإبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين

أشار الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى إنه “”لا خيار أمام إسرائيل سوى التفكير عملياًُ بإبرام اتفاقيات مع الفلسطينيين”، مؤكداً أن “الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، سيبقى هو القضية المركزية حتى لو أغمضنا أعيننا”.

وأشار إلى أنه “علينا أن نبدأ في التفكير عملياً، بما يسمح لنا ببناء الشروط للاتفاقيات المستقبلية مع الفلسطينيين، ليس هناك خيار آخر ويجب علينا أن نبدأ التفكير في المستقبل، وكيف نستطيع الخروج من المأزق السياسي مع الفلسطينيين”.

ولفت إلى “وجود تحديات غير واضحة، تواجه إسرائيل ومستوى عدم اليقين هذا العام مرتفع، بشكل خاص، أكثر من أي وقت مضى هناك، فهناك رئيس جديد في الولايات المتحدة لا تزال إسرائيل تجهل سياساته تجاه الشرق الأوسط والأجندة السياسية في أوروبا، والانتخابات في فرنسا وألمانيا، وغيرها الكثير، ترفع مستوى عدم اليقين، ونحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين”.