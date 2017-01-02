الحريري: سنحارب الإرهاب بوحدتنا الوطنية

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “ثمة تنسيقاً مع الحكومة التركية بالنسبة للمجرم مرتكب الجريمة الإرهابية في اسطنبول”.

كلام الحريري جاء فور وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال الجرحى وجثامين الشهداء اللبنانيين في اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة، حيث قال: “أنا أمثل الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ونعزي أهالي الشهداء ونستقبل الجرحى ولدينا مسؤولية تجاه الناس ونحن سنقف مع الأهالي بكل الخطوات”.

واعتبر الحريري أن” الارهاب لا دين له ويستهدف الجميع وكل من يحب الحياة ونحن سنحاربه بأقوى ما لدينا بوحدتنا الوطنية”.

وختم بتوجيه التعازي للشعب اللبناني قائلاً: “اليوم هو يوم الشهداء والجرحى وأتمنى من الجميع ان يصلوا لأجلهم وأن نبقى صفاً واحداً”.