الثلوج على الـ1100 متر… وهذه الطرق المقطوعة والسالكة

أبشرت قوى الأمن الداخلي صباح الإثنين 2 كانون الثاني 2017 أن الطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، مشيرة إلى أن طريق زحلة – ترشيش سالكة لسيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية، كذلك فإن طريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات باستثناء الشاحنات.



طريق زحلة – ترشيش سالكة لسيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية.#شتي_يا_دنيي pic.twitter.com/4q3obUdRWh — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 2, 2017



طريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات باستثناء الشاحنات #شتي_يا_دنيي pic.twitter.com/QyHyheDBq1 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 2, 2017

كما لفتت إلى أن طريق اللقلوق – العاقورة سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي.



طريق اللقلوق – العاقورة سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي

طريق المنيطرة – حدث بعلبك مقطوعة#شتي_يا_دنيي pic.twitter.com/diuJppedJl — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 2, 2017

وعن الطرق المقطوعة، أفادت بأن طريق كفردبيان-حدث بعلبك وطريق المنيطرة – حدث بعلبك مقطوعتين.



الطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية

طريق كفردبيان-حدث بعلبك مقطوعة#شتي_يا_دنيي pic.twitter.com/OYWD5mMQIT — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 2, 2017

إلى ذلك، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس الثلثاء غائما مع امطار متفرقة وتساقط للثلوج على 1100م وما فوق، ودون تعديل على درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي: