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الثلوج على الـ1100 متر… وهذه الطرق المقطوعة والسالكة

أبشرت قوى الأمن الداخلي صباح الإثنين 2 كانون الثاني 2017 أن الطرقات إلى مراكز التزلج في كفردبيان سالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، مشيرة إلى أن طريق زحلة – ترشيش سالكة لسيارات الدفع الرباعي والمجهزة بسلاسل معدنية، كذلك فإن طريق ضهر البيدر سالكة لجميع السيارات باستثناء الشاحنات.



كما لفتت إلى أن طريق اللقلوق – العاقورة سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي.


وعن الطرق المقطوعة، أفادت بأن طريق كفردبيان-حدث بعلبك وطريق المنيطرة – حدث بعلبك مقطوعتين.


إلى ذلك، توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس الثلثاء غائما مع امطار متفرقة وتساقط للثلوج على 1100م وما فوق، ودون تعديل على درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

 


طقس الثلثاء غائم وماطر وتساقط للثلوج على 1100م