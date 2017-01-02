نضال طعمة: أثمان باهظة تدفعها البشرية بسبب الإرهاب

أسف النائب نضال طعمة لنبأ سقوط ضحايا لبنانيين في العمل الإرهابي في تركيا، آملا في أن تكون هذه الحادثة خاتمة الحوادث المحزنة، التي تدفع من خلالها البشرية أثمانا باهظة، والتي يوظفها الإرهاب والتطرف مسكونا بالحقد الأعمى، لضرب مسار حياة الناس، لفرض ثقافة الجهل، لتعميم الظلمة في ليالي شرقنا، الذي يسعى جاهدا ليبقى في دائرة الضوء، معزيا ذوي الشهداء، ومتمنيا الشفاء للمصابين، والتهنئة للناجين بالسلامة.

ولفت إلى أنه من الجيد تسارع الدولة اللبنانية إلى احتضان أبنائها، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم، وتلعب دورها كاملا تجاه مواطنيها، مشيرا إلى أنه إضافة إلى أهمية السهر والوقوف إلى جانب القوى الأمنية، تبرز مجددا مسؤولية الجميع في مواجهة الإرهاب، من خلال تقديم النماذج الصحية للأجيال، وكذلك تبرز مسؤولية العالم أجمع بضرورة تجاوز الاستنكار والسعي الحقيقي لتحقيق منابع الإرهاب، من خلال تعميم العدالة.

وأضاف:”بين الوعي والتربية والسياسات الراعية يكمن السعي الحقيقي للقضاء على منابع التطرف. وفي بداية هذا العهد الجديد، ومع أهمية أن تكون الأولوية لقانون الانتخاب، يجب ألا يحول ذلك دون الاهتمام بالتربية والإنماء المتوازن”.

في سياق منفصل، أمل في أن تنطلق ورشة العمل الحكومي، وخصوصا أن الأجواء تبدو إيجابية في علاقة الرئيس ميشال عون برئيس الحكومة الرئيس الحريري، آملا في أن تغلب كل الأفرقاء مصلحة لبنان أولا، ما يعطي هذه الحكومة الزخم الكافي كي تكون مثمرة، بغض النظر عن مدى عمرها، الذي لا شك سينتهي مع إجراء الانتخابات النيابية.