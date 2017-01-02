تركمنستان توقف إمدادات الغاز لإيران لتخلفها عن دفع المتوجب عليها

أعلنت شركة الغاز الوطنية الإيرانية أن تركمنستان أوقفت تصدير الغاز إلى إيران الأحد، وذلك في إطار نزاع طويل الأمد حول متأخرات.

ونسبت وكالة أنباء “شانا” التابعة لوزارة النفط الإيرانية لبيان شركة الغاز الوطنية الإيرانية بهذا الشأن القول: “إن تركمنجاز أوقفت بشكل مفاجئ إمدادات الغاز إلى إيران الأحد مطالبة بالدفع السريع لمبالغ مثار خلاف.”

وكانت طهران قد أعلنت قبل أيام أن المسألة تم حلها موقتا، في حين لم يصدر تعليق من تركمنجاز على هذه التطورات.

وكانت إيران قد قالت في كانون الأول الماضي إن تركمنستان هددت بوقف صادرات الغاز بسبب متأخرات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار، وترجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت. وتسعى طهران إلى إحالة المسألة للتحكيم.

وتملك إيران حقولا كبيرة للغاز الطبيعي في جنوب البلاد، لكنها تستورد الغاز من تركمنستان منذ عام 1997 لتوزيعه في أقاليمها الشمالية خصوصا خلال فصل الشتاء.

ويذكر أن تركمنستان تحتل المركز الرابع في الإحتياطي العالمي للغاز بعد قطر وروسيا وإيران.