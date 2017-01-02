وارديني ومسلم إلى مثواهما الأخير الثلثاء

يحتفل بالصلاة لراحة نفس الشهيد الياس خليل وارديني، عند الأولى والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلثاء في كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس- الأشرفية. ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة في مار متر.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة سيدة الدخول، بدءا من الحادية عشرة قبل الظهر، والأربعاء بدءا من الحادية عشرة قبلل الظهر ولغاية السادسة مساء.

كما يحتفل بالصلاة لراحة نفس الشهيد هيكل مسلم، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الثلثاء، في كنيسة قلب يسوع في بلدة البيرة في الشوف، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة.