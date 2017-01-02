طقس الثلثاء غائم وماطر وتساقط للثلوج على 1100م

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس الثلثاء غائما مع امطار متفرقة وتساقط للثلوج على 1100م وما فوق، ودون تعديل على درجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ما زال المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة والمتمركز فوق جنوب تركيا يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر خلال الأيام المقبلة.

– الطقس المتوقع في لبنان: الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، ورياح ناشطة، وأمطار متفرقة تشتد غزارتها بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق وتتدنى ليلا الى 1100م.

الثلثاء: غائم جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة، وثلوج على ارتفاع 1100 وما فوق، يتخللها انفراجات بعد الظهر، دون تعديل يذكر على درجات الحرارة. الاربعاء: غائم إجمالا، مع أمطار متفرقة تشتد غزارتها بعد الظهر مصحوبة ببرق ورعد، ورياح ناشطة، وثلوج على ارتفاع 1200 وما فوق، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 16 درجة. فوق الجبال من 2 الى 10 درجات. في الارز من -4 الى 3 درجات. في الداخل من 4 الى 11 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س، تشتد لتقارب ال 65 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

– حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 18°م.

– الضغط الجوي: 1024 hPa. أي ما يعادل: 768 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,40.