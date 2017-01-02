فنيانوس: الإرهاب سيصل إلى الدول التي سهلت هذا العمل في اسطنبول

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، من مطار بيروت الدولي، أن الطائرة التي تنقل الضحايا والجرحى من تركيا إلى مطار بيروت الدولي ستصل بعد حواي 45 دقيقة، لافتاً إلى أن على متنها 44 راكباً و3 شهداء و5 جرحى.

وأكد فنيانوس أن “الشهداء يعنون لنا كثيراً وسنعتبر أنّ استشهادهم كان في لبنان، كما كل الشهداء الذين سقطوا من جراء العمليات الإرهابية”، قائلاً: “على جميع الدول التي تسهل مثل هذه الأعمال أن تعلم أن الإرهاب سيصل إلى أراضيها”.

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل إلى أننا “سنتابع كل الإجراءات التي أظهرت تكاتف الدولة وهذا أقل واجب نقوم به”، مضيفاً: “نحن موجودين في الوزارات لنقف إلى جانب المواطنين، واليوم يجب أن نكون إلى جانب أهالي الضحايا والجرحى”.