ولايتي: “حزب الله” لن يخرج من سوريا

أعلن علي أكبر ولايتي، المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي أن “حزب الله” لن يخرج من سوريا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في هذا البلد.

كلام ولايتي جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في طهران، عقب لقاء جمعه مع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي. وأضاف: “خروج “حزب الله” من سوريا، بعد اتفاق وقف اطلاق النار، دعاية الأعداء”.

وأكد مواصلة طهران التنسيق مع روسيا بخصوص الأزمة السورية، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول ادعاء تجاهل روسيا مصالح إيران في سوريا.

وأشار ولايتي إلى الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة في سوريا، مؤكدا أن مفاوضات السلام ستعقد في محور الحكومة السورية وأصدقائها.

وأردف: “لن يكون هناك مكان للجهات التي تبادر إلى تسيير محادثات السلام خارج إطار الحكومة السورية وإرادة شعبها”.