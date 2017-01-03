وهبي: الجميع مدعو الى التكاتف والتضامن للتصدي للارهاب تحت سقف الدولة

اكد النائب امين وهبي ان اي مشهد متماسك في لبنان سينعكس ايجابا على الملفات المطروحة على مجلس الوزراء، لافتا الى ان الجميع مدعو الى التكاتف والتضامن للتصدي للارهاب تحت سقف الدولة الوحيدة القادرة على حماية اللبنانيين.

وهبي اشار في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” الى ان الوضع الاقتصادي يلزمه عناية واهتمام في هذا التوقيت، موضحا ان ملفات كثيرة ستثار في جلسة مجلس الوزراء يوم غد ومنها ملف النفط الذي اكد الرئيس سعد الحريري، أكد أن مراسيمه ستبصر النور.

ورأى وهبي ان الزيارات التي يعتزم الرئيس ميشال عون القيام بها وتحديدا الى السعودية والدول العربية ستنعكس ايجابا على الوضع اللبناني، وستؤدي وظيفتها من خلال ترميم العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية العربية واعادة الحيوية والاستقرار واعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم.