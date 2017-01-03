يلدريم: على الأمم المتحدة التوقف عن مواقفها المزدوجة تجاه الإرهاب

أعرب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم عن تمنيه أن “يكون هذا العام، عام حرية وسلام في العالم كله، مؤكدا مواصلة العمل ليل نهار لدعم الديمقراطية والعدالة في تركيا”، وأن “المنظمات الإرهابية الخائنة لن تستطيع الوقوف في وجه مستقبل تركيا المشرق”.

ولفت يلدريم في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، الى أن “تركيا تخوض حرباً شرسة على الإرهاب، وهي حرب مستمرة خلال العام الجديد، ولن نسمح لهم ببث الفتنة في بلادنا”، معتبرا أن “الذين يقتلون الأبرياء يستهدفون بث الرعب بين النّاس من خلال إرهابهم، وهم يظنون أنهم يستطيعون تفريق شملنا”.

وشدد على “أننا سنحافظ على وحدتنا، والإرهاب لا يزيدنا إلا تمسكًا ببعضنا البعض”، مطالبا الأمم المتحدة أن “تتوقف عن مواقفها المزدوجة تجاه الإرهاب”.