الجيش يحيل خلية إرهابية كبيرة مرتبطة بالمولوي الى القضاء

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش في بيان، ان مديرية المخابرات، أحالت الى القضاء المختص خلية إرهابية تم توقيفها في مدينة طرابلس، مؤلفة من 11 شخصاً ومرتبطة بالقيادي في جبهة النصرة الإرهابي الفار إلى مخيم عين الحلوة شادي المولوي. هذه الخلية خططت بأمر من الأخير، لإرسال سيارات مفخخة إلى ضواحي مدينة بيروت واغتيال مدنيين وضباط حاليين ومتقاعدين في الجيش اللبناني.

وبناء لاعترافات أفراد الخلية المذكورة، تمت مداهمة أماكن عدة في مدينة طرابلس، وتم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات وحزام ناسف وأجهزة تفجير عن بعد وأسلحة مع ذخائرها من ضمنها مسدس مزود بجهاز كاتم للصوت”.