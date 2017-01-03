شيخ العقل استقبل العريضي: لقانون انتخاب يعطي الأطياف اللبنانية حقها بتمثيل عادل

إستقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في فردان – بيروت اليوم، عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي، وجرى عرض مختلف الاوضاع في البلاد.

وأكد الشيخ حسن “ضرورة إنسحاب حالة التوافق السياسي في البلاد التي أثمرت إنتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، على ملف قانون الانتخابات للخروج بصيغة تعطي كل الأطياف اللبنانية حقها بتمثيل عادل وصحيح”.

وإستقبل الشيخ حسن رئيس لجنة الاغتراب في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز كميل سري الدين وعضو مجلس أمناء مجلة “الضحى” جمال الجوهري، وجرى عرض عدد من القضايا والمواضيع.