ماروني ينوّه بزيارة عون الى السعودية

نوّه عضو كتلة “الكتائب” النائب ايلي ماروني بالجولة التي ينوي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القيام بها الى دول الخليج الأسبوع المقبل، نظراً لأهمية هذه الدول في دعم الاقتصاد اللبناني لا سيما القطاع السياحي، بالإضافة الى احتضان اليد العاملة اللبنانية الموجودة بمعظمها في دول الخليج في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار ماروني، عبر وكالة “أخبار اليوم”، الى أن الزيارة الى السعودية تكتسب أهمية خاصة، آملاً أن يستطيع عون إعادة تحريك الهبة السعودية للجيش اللبناني الذي هو بأمسّ الحاجة الى هذا السلاح في هذا الظرف العصيب خصوصاً وأن الإرهاب لا يزال مستمراً في ضرب المنطقة ولبنان ليس بعيداً عن ذلك.

ورداً على سؤال حول بدء الحكومة بدرس الملف النفطي الأربعاء، أجاب ماروني: “حزب “الكتائب” سيكون له رأيه خصوصاً وأنه خلال حكومة الرئيس تمام سلام واكب كل التفاصيل المتعلقة بهذا الملف من خلال الوزراء الثلاثة الذين مثّلوه في تلك المرحلة. أما اليوم، وبعدما بتنا في المعارضة فمن الطبيعي أن نعلن ونوضح أكثر الإنتقادات والإعتراضات التي كنّا نعبّر عنها في الحكومة السابقة”.

وشدّد على أن النفط هو نعمة لكل اللبنانيين وليس لشخصيات محدّدة اعتادت تقاسم هذا الوطن.