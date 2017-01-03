ترامب يُهدد.. و”فورد” تخضع

وأفاد مراسلنا في واشنطن أن شركة “فورد” أعلنت أيضا عن 700 وظيفة جديدة في مصانعها بولاية “ميشيغان”.

يأتي هذا الإعلان على ما يبدو خشية من عقوبات صارمة قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى السلطة في الـ20 من يناير الجاري.

وكان ترامب قد هدد في السابق الشركات الأميركية بـ” عواقب وخيمة” في حال نقل مصانعها خارج الولايات المتحدة لخفض التكاليف، مشيرا إلى إمكانية فرض ضرائب باهظة على منتجاتها.

وأعلنت “فورد” في إبريل 2016 عن مشروع المصنع في المكسيك، باستثمارات تصل إلى 1.6 مليار دولار، يخصص نحو نصفها لتحسين قدرات مصنع الشركة في ميشيغان” وفق فرانس برس”.

ترامب وجنرال موتورز

وفي السياق ذاته، انتقد ترامب في وقت سابق شركة “جنرال موتور” لصناعة السيارات، متوعدا إياها بفرض “ضريبة حدود كبيرة”، وذلك لقيامها بتصنيع سياراتها من طراز “شيفروليه كروز” في المكسيك.

وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر” إن “جنرال موتورز ترسل طراز شيفروليه كروز المصنوع في المكسيك إلى تجار السيارات الأميركيين معفى من الضرائب عبر الحدود”.

وتابع:” اصنعوها في الولايات المتحدة الأميركية أو ادفعوا ضريبة حدود كبيرة”.