إيران خارج “اللعبة” في سوريا.. و”حزب الله” إلى إنسحاب؟

ذكرت صحيفة “عكاظ” أنّ التكهنات بأنّ إيران و”حزب الله” الذي يأتمر بأمرها سيكونان أول الخاسرين في سوريا، تزايدت، إثر اتفاق وقف النار الساري حالياً، وما سيتبعه من محادثات بين نظام بشار الأسد والمعارضة في العاصمة الكازاخستانية آستانة.

وأضافت الصحيفة: “تردد أن روسيا تضغط باتجاه انسحاب مقاتلي “حزب الله” من سوريا. كما أن طهران تبلغت بضرورة سحب المرتزقة الأفغان والباكستانيين الذين نشرتهم في سوريا، وكذلك ميليشيا النجباء العراقية الخاضعة لإيران”.

ويقول سياسيون إنّ وقف النار هو أساساً اتفاق روسي – تركي، وإنّ روسيا متضايقة من اتّجاه إيران للهيمنة على سوريا ولبنان، وربط سوريا بالعراق، فيما لا تريد تركيا سوى حدود آمنة مع سوريا.