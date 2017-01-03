مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الثلثاء 3/1/2017

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

حداد وطني بدعوة من الرئيس الحريري وتشييع إثنين من الشهداء والثالث الخميس واسطنبول تبحث عن القاتل وسياسيو بيروت مرتاحون لتحرك الدولة لمواجهة الفاجعة والرئيس عون يعد اللبنانيين بخطوات مميزة ومجلس الوزراء ينعقد غدا وقرارات منتظرة لوضع الآلية النفطية ووزير الاعلام يتحدث عن تعيينات قريبة.

وقبل أيام من زيارة رئيس الجمهورية للرياض نشط رجال الاعمال في السعودية بلقاءات مع المسؤولين تتوج ظهر غد في اجتماع في السفارة في بيروت بترتيب من مجموعة الاقتصاد والأعمال.

وفي السياسة تحرك موضوع قانون الانتخاب ودعا تكتل التغيير والاصلاح جميع الأفرقاء الى توضيح مواقفهم وكتلة المستقبل طالبت صراحة بقانون أكثري نسبي مختلط.

بداية الشهيد الورديني من الشهداء الثلاثة نقل من مستشفى القديس جاورجيوس-الاشرفية الى كنيسة سيدة الدخول في الأشرفية حيث رأس المتروبوليت الياس عودة قداسا وجنازا عن راحة نفسه قبل أن يوارى في الثرى.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”او تي في”

غدا أول جلسة لمجلس الوزراء في العام الجديد، وبعد نيل الثقة… لا بل أول جلسة منتجة لحكومة لبنانية منذ زمن طويل. فالسلطة التنفيذية التي تنعقد غدا في القصر الجمهوري، ووفق ما كانت الـ OTV كشفته قبل أيام، ستضع ملف النفط على السكة، حيث زال مانع إقرار المراسيم، بعد زوال البلوكات السياسية من أمام بلوكات البترول والغاز، على رغم الرشقات الجنبلاطية المفاجئة مساء عبر تويتر… وغدا أيضا، يوضع ملف عبد المنعم يوسف على الطاولة، ولو بتأخير ست سنوات على الأقل، مذ طالب وزراء التغيير والإصلاح بالنظر في ملفه قضائيا وسياسيا، بناء على معطيات وتأكيدات، وليس افتراءات وفبركات. لكن، قبل التفاصيل، ولليوم الثالث على التوالي، يفرض الإرهاب على نشرات أخبار الأيام الاولى من العام الجديد أن تستهلَّ بمشاهد حزن وأسى… فلبنان ودع اليوم الياس وهيكل، على أن يكون اللقاء الأخير بريتا بعد غد الخميس… والبداية من الأشرفية في تقرير ضمن النشرة المسائية.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”ال بي سي”

وقت يلملم لبنان جروحه وآلامه من جراء مذبحة اسطنبول، يعاود غدا اطلاق عجلة السلطة التنفيذية المعطلة مما قبل انتخاب الرئيس. جلسة مجلس الوزراء غدا يتوقع ان تتخذ قرارات في بنود كانت خلافية وكانت تتطلب اجماعا مستحيلا في حكومة ملئ الفراغ، ويبدو أن ما كان خلافيا انقلب الى توافقي، فوضعت ملفات الاتصالات والنفط والسدود على سكة الانجاز.

جلسة الغد يتوقع ان تكون دسمة في المقررات، تعيينات في وزارة الاتصالات نجمها عماد كريدية بدل النجم عبد المنعم يوسف في واحدة من مسؤولياته وليس في كل مسؤولياته، فيكون كريدية في اوجيرو مكان يوسف، عل أن يبقى الاخير في الصيانة والاستثمار، فيكون من اراد اطاحة يوسف قد حقق نصف انتصار، ويكون من دافع عن يوسف قد حقق نصف انتصار ايضا، خصوصا ان الطرفين من معسكر واحد.

هذا في الاتصالات، أما في النفط فلا أحد يريد ان يضع بلوك على البلوكات وان ما كان خلافا بين عين التينة والرابية انقلب الى توافق بين بعبدا وعين التينة، فكانت النتيجة الافراج عن ملف كان في الحجز الاحتياطي منذ 3 اعوام، فيما غرد النائب وليد جنبلاط معترضا بشدة على مراسيم النفط، فقال: الافضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية من دون حفر او تنقيب.

ولا لهذه المراسيم الملغومة بحسب جنبلاط، ملف ثالث قد يشهد انفراجا غدا وهو ملف السدود، والبداية قد تكون من سد جنة، هذه الملفات لم تمنع لبنان من مواكبة اخر التحقيقات في شأن مذبحة اسطنبول في وقت جرى تشييع اثنين من الشهداء الثلاثة ومتابعة اوضاع الجرحى.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”ان بي ان”

تضامن وطني شامل بعد سقوط شهداء وجرحى الهجوم الارهابي في اسطنبول، مسؤولية الدولة ترجمتها في خطوات المتابعة وصولاً الى تشييع الشهداء. وبمواكبة التحقيقات التي تجري في أنغولا بعد سقوط شهيد جديد في الاغتراب، فمن يستهدف اللبنانيين الناجحين في افريقيا؟ هؤلاء المغتربون جناح لبنان المنتشر على مساحة العالم، يسطّرون حكاية التميز والابداع في كل مجالات العمل ويقدّمون للدول خبراتهم في مسيرة حياتهم وللوطن جنى العمر.

المشهد الداخلي في افضل استقراره السياسي والامني بانتظار انتاج حكومي يدشن على طاولة مجلس الوزراء غدا من مراسيم النفط المطروحة الى التعيينات المرتقبة وما بينهما من قضايا مالية تشكل أولوية للبت في مشاريعها. أما قانون الانتخابات فسيكون على نار سياسية حامية تفرض الاختيار بين طرحين: المختلط والتأهيلي.

الاسابيع المقبلة دسمة في مرحلة وصفها رئيس الجمهورية ميشال عون ببداية النهضة لاستعادة موقع لبنان في الشرق، ومن هنا تأتي الزيارة المرتقبة الاثنين المقبل للرئيس عون الى السعودية ثم قطر يرافقه وفد وزاري يمثل الطيف السياسي اللبناني. تلك الزيارة سبقها استنفار اقتصادي لرجال الاعمال لتوظيفها في اعادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وعودة السياح العرب الى لبنان. (انقطاع الصوت من المحطة) ما يجري في المنطقة. الهموم الاقليمية باتت واحدة، فحملت رئيس الوزراء التركي الى العراق ودفعت التنسيق الروس الايراني الى الصدارة وعززت موقف سوريا على مساحة الدول العرية، وهذا ما سيفرض نفسه في القمة العربية المرتقبة في الاردن في اذار المقبل التي دعا اليها اليوم وفد من المملكة الهامشية جال في لبنان.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”ام تي في”

لليوم الثالث لبنان تحت وطأة جريمة اسطنبول وهو ودع اثنين من شهداء المجزرة على ان يودع الشهيد الثالث الخميس. في الاثناء تواصلت التحقيقات في تركيا لكشف ملابسات ما حصل، ونتيجة عملية امنية، أضيف الى الموقوفين الاربعة عشر موقوفان جديدان تبين أنهما اجنبيان وأنه تم القاء القبض عليهما في مطار أتاتورك.

لكن رغم التحقيقات، فإن لغز العملية الارهابية الاجرامية لا يزال قائما في ظل الاسئلة عن كيفية قدرة الارهابي على تنفيذ جريمته وسط كل الاجراءات الامنية المتخذة.

حكوميا، غدا الجلسة الاولى لحكومة استعادة الثقة بعد نيلها الثقة، نجم الجلسة في جدول الاعمال مرسوم التنقيب عن النفط، وقد انتقد النائب جنبلاط عبر تويتر التسرع في معالجة بند النفط والغاز، مشبها ما يحصل بوليمة جهزت مسبقا كي يتم أكلها غدا.

اقليميا، المفاوضات المتعلقة بالشأن السوري والمقررة في كازاخستان على المحك، بعد تزايد الخروقات للهدنة المعلنة منذ 4 ايام.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

اليوم ذهب الشهداء إلى النوم ولن نقول لهم تصبحون على وطن لأن الوطن كله بكاهم دمعة ووردة في رحلتهم إلى المثوى الأخير ألقوا النظرة الأخيرة على الأحبة كما على الأمكنة التي عهدت نبضهم بالحياة ساروا على إيقاع الوداع تصفيقا في نعوش حملت على راحات من أحبوهم حتى رشفة الروح الأخيرة هيكل عريس السماء ترك وراءه بيتا زوجيا لم يمض على بنائه أكثر من أربعة أشهر والياس بدلا من الأم ترك أختين أضناهما تعب العمر بعدما نذرتا أنفسهما للشقيق الأصغر فاستحقتا لقب خنساء الحكاية التي تروى بالدم والدمع فيما تتهيأ ريتا لعبورها الأخير من ضفة كانت تنبض بالحياة إلى ضفة موت ما كان محتما إلا على أيدي إرهاب تفلت من كل شرائع الإنسانية وأطاح كل مفاهيمها. اليوم سار الحزن جنبا إلى جنب مع تبعات المجزرة وبعد هول الصدمة الذي خلفته بدأت علامات الاستفهام ترتسم بشهادات أحياء لبنانيين سيروونها تباعا وبشهادات تركية عاينت بأم العين ما جرى على أرض الملهى من لاعب الموسيقى الذي ظنها مزحة في باديء الأمر وأكمل تشغيل الموسيقى إلى أن أيقن أن الأمر أكبر من مزحة وأن القاتل قام بتذخير سلاحه أربع مرات وقال : ما أستغربه أنه رغم وجود أكثر من أربع مئة كاميرا في الملهى كان من الصعب الحصول على صورةٍ واضحةٍ للقاتل كلام عامل الملهى أكده صحافي ترك طرح جملة من التساؤلات قد تغير مجرى التحقيقات وكشف النقاب عن قدرة القاتل على اجتياز الحواجز الأمنية ورجال الأمن العشرين المكلفين حماية الملهى متسائلا كيف استطاع الإرهابي في حصن لارينا أن يطلق النار طوال عشر دقائق ويلوذ بالفرار من دون أن يتحرك ولو رجل أمن واحد للرد عليه؟ إلا إذا كان الإرهابي من سلالة رامبو أو سبايدرمان بحسب الصحافي التركي. وإلى أن تنجلي الصورة عن المشهد التركي المأساوي تعود المحركات السياسية المحلية إلى الدوران حيث يتهيأ رئيس الجمهورية لأولى زياراته الخارجية للمملكة العربية السعودية والزيارة حمالة أوجهٍ قد يكون أحدها مد جسورٍ بين الجمهورية الإسلامية والمملكة السعودية على أن تستبق بأولى جلسات مجلس الوزراء غدا الأربعاء وعشية الجلسة كان جنبلاط نجم التغريد وعلى النفط أبرز بنود الجلسة كتب جنبلاط الأمر أشبه بوليمة جهزت مسبقا في الكواليس كي يجري أكلها غدا.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

تنعم تركيا بالأمان ما لم يتحقق الاستقرار في سوريا والعراق. ليس تهديدا اطلقه مسؤولون سوريون او عراقيون، بل حقيقة أقر بها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الذي ظنت بلاده يوما ان العبور الى امجاد التاريخ يكون عبر خراب الاقليم..

حقيقة اعترف بها التركي وسيعترف بها الاردني والسعودي وغيرهم ممن مولوا الارهاب وآووه، وظنوا انهم مانعتهم قرابتهم به من ناره التي لن يسلم منها قريب او بعيد..

وليس بعيدا عن اعتداء اسطنبول كشفت التحقيقات الاولية ان منفذ العملية الارهابية، داعشي قاتل في سوريا بعد ان عبر تركيا، فقتل سوريين وعاد ليقتل في تركيا ابناءها وسياحها واقتصادها..

اما لبنان الذي اعلن الحداد على ضحايا اعتداء اسطنبول، يبدأ من الغد الحداد على ضحية الصحافة التي قضت بغدر الزمان. فاطفأت شمعتها عنوة عن اهلها وقارئيها. أقفلت السفير بعد ان عجز عن اقفالها الاجتياح الصهيوني، فخفت صوت الذين لا صوت لهم الى حد الاختناق، بعد ان صدح باسم فلسطين وقضايا العرب والمستضعفين.

الليلة تطوى آخر صفحةٍ من جريدةٍ قلبت صفحات التاريخ القومي والعري ، وغنت على صفحاتها طويلا اجمل بطولات المقاومين من اسوار القدس وغزة وجنين، الى جبال لبنان وجنوبه والجولان وحدوده وكل ثائرٍ لاجل فلسطين..

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

شيء في الجمهورية نحو الأفضل.

هذا ما بات واضحا من خلال التعاطي الاستثنائي وغير المسبوق من قبل الجمهورية اللبنانية مع ضحايا تفجير اسطنبول من اللبنانيين.

مشهد الاستقبال الرسمي في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي، واستنفار الدولة وأجهزتها، أظهر بوضوح أن عنوان الحكومة التي تعقد اولى جلساتها غدا ليس للاستثمار الإعلامي، بل هي فعلا حكومة استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وأجهزتها.

الدولة التي تضامنت مع الأهالي وكانت حاضرة في تشييع الشهيدين الياس ورديني هيكل مسلم.

الرئيس الحريري الذي استقبل الجرحى في الطائرة، خرج بتصريح أكد فيه أنه لن يقبل بأي قانون انتخابات بلا كوتا نسائية. وأنه مع دمج النظامين الأكثري والنسبي في أي قانون انتخابي جديد.

الرئيس الحريري لم ينس رجل الأعمال اللبناني امين بكري الذي قتل غدرا في أنغولا، فاتصل بزوجته معزيا كما اتصل بوزير الخارجية طالبا منه تكثيف الاتصالات بالجهات المعنية للتسريع في التحقيقات وملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم.