زوجة منفّذ هجوم “رينا”: لم أكن أعلم أنه “داعشي”

بعدما توصلت السلطات التركية إلى تحديد هوية منفذ الهجوم الارهابي على ملهى “رينا” في اسطنبول، أصدرت الشرطة بياناً عن التصريحات التي أدلت بها زوجته خلال التحقيقات.

ونشرت صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية أنّ المتّهم إياخي ماشرابوف (28 سنة) وصل برفقة زوجته وولديه إلى اسطنبول في العشرين من شهر تشرين الثاني قادمين من قرقيزستان، قبل أن ينتقلوا إلى مدينة قونيا شمال العاصمة أنقرة حيث قام الرجل باستئجار شقة.

وكشفت الزوجة أنّ المتهم أخبرها بنيته الانتقال إلى قونيا للبحث عن فرص عمل وأنّه عاد إلى اسطنبول في 29 كانون الأول، مشيرةً أنّها لم تعلم بعلاقته بالحادث الارهابي إلاّ من خلال وسائل الاعلام كما لم يسبق أن أطلعها على ارتباطه بتنظيم “داعش”.

وكانت الشرطة التركية تلقت اتصالاً من جيران المتّهم الذين كشفوا عن هويته بعدما انتشرت صوره، ما ساعد الشرطة في الوصول إلى مكان سكنه واعتقال عائلته للتحقيق معها.