شهداء اعتداء اسطنبول… الى اللقاء!

مأساة اللبنانيين الشهداء والجرحى الذين كانوا في عداد ضحايا مجزرة اسطنبول فجر رأس السنة الجديدة تبلغ ذروتها اليوم، وتحتضن الأشرفية والبيرة الشوفية والمتحف ابناءها الشهداء الياس وارديني وريتا الشامي وهيكل مسلم وسط أجواء الحزن والغضب والأسى.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفس الشهيد الياس خليل وارديني، عند الأولى والنصف من بعد ظهر الثلثاء في كنيسة سيدة الدخول للروم الأرثوذكس- الأشرفية. ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة في مار متر.



الشهيد الياس وارديني الى مثواه الأخير

كما يحتفل بالصلاة لراحة نفس الشهيد هيكل مسلم، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء، في كنيسة قلب يسوع في بلدة البيرة في الشوف، ثم يوارى في الثرى في مدافن العائلة.



الشهيد هيكل مسلم الى مثواه الأخير

أمّا الشهيدة ريتا الشامي، فيحتفل بالصلاة لراحة نفسها ظهر الخميس 5 كانون الثاني الحالي في كاتدرائية الروم الكاثوليك في المتحف.