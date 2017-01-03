تحت عنوان “معاً لقوانين أكثر عدالة”، ينظم جهاز تفعيل دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية” لقاءً مع 18 جمعية نسائية في معراب بمشاركة النائب ايلي كيروز. وسيتخلل اللقاء طاولة حوار مع الجمعيات لطرح مشاكلها والقوانين التي ترغب بتعديلها، وذلك يوم الأربعاء 4 كانون الثاني 2017 الساعة الخامسة بعد الظهر.

رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية” مايا الزغريني أشارت في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني إلى أن اللقاء سيناقش القوانين المجحفة بحق المرأة، وتابعت: “قررنا الذهاب إلى لقاءات الجمعيات التي تشعر بأن الأحزاب بعيدة عن طروحاتها، هذه الجمعيات تسأل لماذا لا تساعدها الأحزاب، من هذا المنطلق قررنا أن نبادر الى هذا اللقاء لنؤكد أننا نفكر مثل هذه الجمعيات وأننا كنساء داخل الأحزاب، وجعنا هو وجعها والقوانين المجحفة بحقها هي أيضاً مجحفة بحقنا، ونحن هنا لنضع يداً بيد ونتفق على القوانين المجحفة بحق المرأة لكي نتمكن من إيصالها إلى مجلس النواب عبر النائب إيلي كيروز.

وعددت الزغريني أبرز القوانين التي ستناقش والتي سيعمل الجهاز عليها مع الجمعيات الـ18، قائلة: “المادة 522 يتم العمل عليها، تجريم الإغتصاب الزوجي، قانون الزواج المبكر، قانون يسمح للمرأة بأن تفتح حساباً لابنها، قانون الضمان الإجتماعي، الراتب التقاعدي بقلب قانون الضمان الذي يحتاج الى تعديل، قانون العمل، قوانين الأحوال الشخصية، وغيرها…

أما الجمعيات المشاركة في اللقاء:

1- الهيئة الوطنية لشرون المرأة

2- أبعاد

3- كفى

4- تجمع النساء الديمقراطي

5- المجلس النسائي اللبناني

6-LADE

7- UNDP

8- Woman in front

9- لبنانيون

10- اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

11- الجميعة المسيحية للشباب

12- NDI

13- Female

14- عدل بلا حدود

15- Avenir liban

16- Smart center

17- UNFKA

18- الهيئة البنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وختمت الزغريني: “يهدف جهاز دور المرأة في حزب “القوات اللبنانية” إلى تشكيل لجنة متابعة للقوانين بين الجمعيات والنائب كيروز إلى جانب الجهاز، وسيمهّد هذا اللقاء لمتابعة قانون كل جميعة، ولنتوصّل لقانون موحّد ننزل به معاً إلى مجلس النواب”.