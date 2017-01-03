لقاء بين الرياشي ووفد من نقابة المحررين لوضع مدونة سلوك للآداب الاعلامية

طرح وزير الإعلام ملحم الرياشي مع وفد من نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون، ضم جوزف القصيفي وواصف عواضة وجورج شاهين وعلي يوسف، موضوعين رئيسيين: وضع مدونة سلوك للآداب الاعلامية طرحها الوزير، على أن تتحول الى مشروع قانون لإقراره في مجلس النواب، وشكلت لجنة لهذه الغاية من الوزارة والنقابة لإعداد مسودة هذه المدونة في مهلة أقصاها منتصف الشهر الجاري.

كذلك طرح الوفد تشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لتعديل دور نقابة المحررين وتطوير هيكليتها، بهدف رعاية جميع الاعلاميين، وخصوصا بعد التقاعد”.

وأعلن عون أنّ “بحثنا أيضا في دعم الصحافة المكتوبة في أزمتها الراهنة، وتوفير سبل استمراريتها. وبعد طرح مشاريع النقابة وأفكارها، أبلغنا الوزير أن لديه مشاريع أخرى قيد الدرس سيصار الى البحث فيها قريبا”.