خير: الطائرة أقلت من رغب في المجيء ممن كانوا في ملهى “رينا” ونجوا

أكد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير لـ“الحياة” أن “الطائرة أقلت من رغب في المجيء ممن كانوا في ملهى “رينا” ونجوا ما عدا الجريحة بشرى الدويهي التي بقيت في أحد مستشفيات إسطنبول، بعدما رأى الطاقمان الطبيان التركي واللبناني أن وضعها الصحي لا يسمح لها بالانتقال إلى لبنان وأن حالتها مستقرة”.

وأعلن خير أنه “تم نقل الجرحى بعناية طبية دقيقة بإشراف الفريق الطبي المتخصص”، لافتاً إلى أن “دعم السلطات اللبنانية سهّل لنا كل شيء، خصوصاً الرئيس الحريري”.

وتردد أن الطائرة نقلت لبنانيين ممن كانوا في تركيا يمضون فترة الأعياد.