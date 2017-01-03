موسى: جولة عون تفتح أفقاً جديدة نتحضر لها مع كل دول الخليج

رأى النائب ميشال موسى ان طرح ملف النفط امام مجلس الوزراء جاء ليعكس التفاهم الحاصل بين الافرقاء في مجلس الوزراء، مشيرا الى ان النقاش يدور اليوم حول تحديد المنطقة اللبنانية الخالصة ليجري النقاش بعدها حول البلوكات البحرية التي لا نزاع عليها على ان يكون هناك قرار نهائي حول هذا الموضوع بناء على مواصفات يضعها مجلس الوزراء.

وشدد موسى في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” على أن موضوع الاتصالات اثار جدلا كبيرا في المراحل الماضية بين الفرقاء، وهذا امر يختص بالمعنيين وخصوصاً الفريق الذي ينتمي اليه رئيس هيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف، لافتاً الى احتمال تعيين أحد من هذا الفريق في منصب يوسف، ومشيرا الى ان المطلوب ازالة العوائق والخلافات المتعددة التي كانت موجودة كي تجري الامور بشكل سليم.

وعن جولة الرئيس عون اكد موسى انها تشكل محطة اساسية ومهمة جداً في اعادة ترميم العلاقات الثنائية وتفتح افقاً جديدة نتحضر لها مع كل دول الخليج.